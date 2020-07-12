Участки СНТ «Васильки» подтопило в Можайском городском округе

«В 19:00 мск 12 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося дождями высокой интенсивности, поступило сообщение о подтоплении 21 приусадебного участка, 12 частных домов в СНТ «Васильки», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, сильные дожди заполнили дренажные канавы. В самом СНТ постоянно проживающих жителей нет, эвакуация никому не требуется.

В воскресенье, 12 июля, в Главное Управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение о грозе с сильным дожем и усилении ветра. Основной удар непогоды пришелся на городские округа Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск.

Падения деревьев и отключения электричества не было.

Ранее стало известно, что с 7 июля, все электросетевые компании Московской области перешли на режим повышенной готовности в связи с изменением погодных условий. Это сделали, чтобы быстро восстановить электроснабжение жителей, если произойдет повреждение электросетей.

В минувшую среду гроза и сильный ветер привели к тому, что на провода упали деревья. Без света остались дома в Дмитровском, Солнечногорском, Мытищинском, Талдомском и Клинском городских округах.

На место в срочном порядке прибыли специалисты, которые подключили больницы и социально значимые объекты к резервным источникам питания. После этого 60 бригад занимались восстановлением подачи электричества.