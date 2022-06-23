Участки крупного водовода в Подмосковье переустроят из-за строительства трассы М12

23 июня состоялось выездное совещание по строительству автодороги М12 и устройству и монтажу врезок двух участков магистрального водовода. Участники провели осмотр построенный трассы водоводов и обговорили некоторые вопросы переустройства, врезки и ввода в работу новых участков сети.

«В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы: промывка и опрессовка системы. В конце текущей недели будет произведена дезинфекция построенных трубопроводов, а в понедельник, 27 июня, планируется отбор проб воды для проведения лабораторных исследований», — отметили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Водовод Восточной системы водоснабжения оказался на участке, где ведется строительство новой автомобильной дороги М12. Поэтому решено было переустроить два участка сети и вынести их за пределы постройки.

На фоне того, что будут прекращены подъем и транспортировка воды из источников, для людей введут резервное водоснабжение. Это коснется жителей таких округов, как Балашиха, Лосино-Петровский, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Щелково, Электросталь. Оно пройдет с 5 по 8 июля текущего года.