Участки для 27 многодетных семей согласовали в Подмосковье с начала года

Бесплатные участки земли выделили для 27 многодетных семей Подмосковья в 14 округах региона. Землю согласовали в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Общая площадь выделенной земли составила 9,6 гектара, рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Земельные участки подготовили администрации Богородского, Орехово-Зуевского, Раменского, Сергиево-Посадского округов, а также городских округов Клин, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Мытищи, Ступино, Кашира, Солнечногорск, Зарайск и Коломна», — уточнила министр.

Она добавила, что больше всего участков выделили в Богородском округе. Там землю получат семь семей, в Раменском согласовали четыре участка, в остальных муниципалитетах — по одному-двум участков.

Помимо этого, ведомство утвердило 56 схем для последующего формирования участков. Их также предоставят многодетным семьям. Девять из них находятся в Рузском округе и 47 — в городском округе Егорьевск.