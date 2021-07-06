Земельные участки бесплатно дали 885 семьям Подмосковья с января

Земельными участками в Подмосковье обеспечили 885 многодетных семей с января. Им выделили территории, находящиеся в 42 городских округах. Здесь можно будет построить частные дома.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, лидером в передаче земельных участков стал Богородский городской округ.

А следом идут Серпухов, Люберцы и Химки, уточнил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

За последний месяц администрации городских округов обеспечили землями еще 229 семей Андрей Разин.

За последние десять лет бесплатные участки получили 28 890 многодетных семей Подмосковья. Программа действует уже 11 лет.

Больше всего семей обеспечили участками в Щелкове — 1621, Орехово-Зуеве — 1239 и Богородском округе — 1205.