В Подмосковье проведут реконструкцию участка Мякининского шоссе

Опубликована закупка на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автодороги М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Реконструкция участка проходит в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», говорится в сообщении на сайте правительства Московской области. Реконструкция, как добавляется, финансируется за счет средств регионального бюджета.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, по данным закупки, составляет 1,2 миллиарда рублей. Планируется завершить реконструкцию участка в 2023 году.

Возле бывшей школы № 3 в микрорайоне Климовск в Подольске на прошлой неделе было начато благоустройство сквера. В сквере появятся пешеходные дорожки, амфитеатр, площадка с «ростовыми шахматами», учебно-опытная зона и зона ПДД. Кроме того, на территории бывшей школы продолжают работы по капитальному ремонту.