Около 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения в Подмосковье к утру 19 января. Из них 108 тысяч жителей окунулись в купели.

Всего в Подмосковье обустроили 237 купелей. Большинство из них разместили при храмах и рядом со святыми источниками, а остальные — на прудах и открытых водоемах.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на всех площадках предусмотрели теплые раздевалки, туалеты, навигацию и раздачу горячего чая.

Купели в регионе соответствуют требованиям безопасности, обеспечено дежурство медиков и оперативных служб Михаил Хайкин.

По его словам, пик посещаемости наблюдался после полуночи. Популярными местами оказались источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Новоиерусалимский монастырь в Истре, Казанский храм в Шатуре и не только.

Во время крещенских купаний в регионе обеспечили высокий уровень безопасности. Бригады врачей дежурили рядом со всеми купелями. Сотрудники МЧС проверили каждую площадку.

Ранее мы рассказали, как в Подмосковье прошла крещенская ночь. С праздником жителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.