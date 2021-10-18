Жители Подмосковья смогут принять участие в переписи населения в 167 отделениях МФЦ

Жители Подмосковья смогут пройти перепись населения в 167 отделениях МФЦ. В этом году у нее, помимо очного, еще и цифровой формат.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, Всероссийская перепись населения — важный федеральный проект. У жителей есть возможность принять участие очно, ответив на вопросы переписчиков дома, на переписных участках и в МФЦ или пройти онлайн-опрос на едином портале госуслуг Максим Рымар. Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. И впервые жители смогут принять участие онлайн. Сделать это позволит электронный переписной лист. Доступ к нему можно получить на портале госуслуг. Подробности о переписи населения можно узнать на портале www.strana2020.ru и у диспетчеров горячей линии 8 (800) 707-20-20. Полный список МФЦ Московской области, в которых работают переписчики, доступен на сайте.