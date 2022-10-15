Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья Минтранс Подмосковья рассказал о задействованных в нацпроекте «БКД» дорожных рабочих РИА Новости

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В работе по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приняли участие более четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в этом году дорожные рабочие производственных комплексов заменили более 800 километров на региональных дорогах, отремонтировали Волоколамское, Егорьевское, Можайское, Носовихинское, Пятницкое и Рогачевское шоссе, а также проложили более 130 километров покрытия на дорогах к социально важным объектам.

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Работами на участке Волоколамского шоссе в городском округе Истра, который ведет к культурно-историческим и спортивным объектам, а также участком Пятницкого шоссе в городском округе Солнечногорск занимался производственный комплекс «Истринский». Там работает дорожный мастер Павел Мармалев. За 12 лет своей деятельности он разработал внедрил способы по выявлению и использованию резервов для увеличения объемов и повышения качества дорожного строительства.

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В производственном комплексе «Высоковский» трудится Владимир Дьяченко. Развитию и обслуживанию дорог он посвятил более 46 лет. Теперь он делится накопленным опытом с молодыми сотрудниками. Вместе с тремя братьями Волковыми, которые несмотря на небольшой стаж проявили себя хорошими профессионалами, Владимир Дьяченко отремонтировал дороги в городских округах Клин, Солнечногорск и Волоколамск.

Приоритетной задачей рабочих служб остается повышение безопасности дорожного движения на дорогах. В Дмитровском и Талдомском городском округе тротуары возводят сотрудники производственного комплекса «Талдомский» среди которых есть уже целая трудовая династия Отровых: отец, сын и внук.

Обслуживанием светофоров и нанесением разметки на дороги занимается монтажно-эксплуатационное управление Подмосковья. В этом году сотрудники организации провели на 100 пешеходных переходах и 30 перекрестках региона. Следил за качеством выполнения работ инженер участка Александр Якушин. Это должность он занимает уже 15 лет.

За последний год при его участии содержали и обслуживали работу более 180 светофоров, нанесено почти 4 тысячи квадратных метров шумовых полос, установлено почти 16 тысяч километров металлического барьерного ограждения пешеходных ограждений.

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