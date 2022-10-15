Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья | 360°

Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья
Минтранс Подмосковья рассказал о задействованных в нацпроекте «БКД» дорожных рабочих
РИА Новости
В работе по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приняли участие более четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что в этом году дорожные рабочие производственных комплексов заменили более 800 километров на региональных дорогах, отремонтировали Волоколамское, Егорьевское, Можайское, Носовихинское, Пятницкое и Рогачевское шоссе, а также проложили более 130 километров покрытия на дорогах к социально важным объектам.
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Работами на участке Волоколамского шоссе в городском округе Истра, который ведет к культурно-историческим и спортивным объектам, а также участком Пятницкого шоссе в городском округе Солнечногорск занимался производственный комплекс «Истринский». Там работает дорожный мастер Павел Мармалев. За 12 лет своей деятельности он разработал внедрил способы по выявлению и использованию резервов для увеличения объемов и повышения качества дорожного строительства.
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В производственном комплексе «Высоковский» трудится Владимир Дьяченко. Развитию и обслуживанию дорог он посвятил более 46 лет. Теперь он делится накопленным опытом с молодыми сотрудниками. Вместе с тремя братьями Волковыми, которые несмотря на небольшой стаж проявили себя хорошими профессионалами, Владимир Дьяченко отремонтировал дороги в городских округах Клин, Солнечногорск и Волоколамск.
Приоритетной задачей рабочих служб остается повышение безопасности дорожного движения на дорогах. В Дмитровском и Талдомском городском округе тротуары возводят сотрудники производственного комплекса «Талдомский» среди которых есть уже целая трудовая династия Отровых: отец, сын и внук.
Обслуживанием светофоров и нанесением разметки на дороги занимается монтажно-эксплуатационное управление Подмосковья. В этом году сотрудники организации провели на 100 пешеходных переходах и 30 перекрестках региона. Следил за качеством выполнения работ инженер участка Александр Якушин. Это должность он занимает уже 15 лет.
За последний год при его участии содержали и обслуживали работу более 180 светофоров, нанесено почти 4 тысячи квадратных метров шумовых полос, установлено почти 16 тысяч километров металлического барьерного ограждения пешеходных ограждений.
Всего за три года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»дорожники Подмосковья отремонтировали более 1,6 тысячи региональных дорог протяженностью более 3,2 тысяч километров, построили порядка 530 километров новых тротуаров, более 860 пешеходных переходов оборудовали дополнительными световыми элементами, установили свыше 450 километров металлических и тросовых ограждений, почти 160 тысяч катафотов и более 21 тысячи дорожных знаков.