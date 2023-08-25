Подмосковье 25 августа 2023, 13:09 Учащимся в Подмосковье напомнили о льготах при оплате проезда картой «Мир» Unsplash

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Школьникам и студентам Подмосковья напомнили о возможности активировать льготу «Стрелки» при оплате проезда картой «Мир». В преддверии нового учебного года всем держателям банковской карты, к которой привязана льгота на оплату проезда, необходимо заново активировать ее на региональном портале госуслуг.

За время действия льготной программы в Московской области зафиксировали более 91 тысячи поездок. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что при оплате проезда таким образом учащиеся экономят от 50 до 99%.

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Для того, чтобы активировать льготу на действующей карте «Мир» необходимо оставить заявку на «Госуслугах». Баланс с уже имеющейся «Стрелки» учащегося можно перенести на банковскую карту через личный кабинет на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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