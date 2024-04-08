Подмосковье 08 апреля 2024, 23:56 Учащимся школы в Дмитрове рассказали о роли лягушек в истории города Комитет лесного хозяйства Московской области

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Учащиеся школьного лесничества «Внуковский лес» поделились с школьниками из Внуковской средней школы информацией о том, какую значимость имели лягушки в истории Дмитрова. Мероприятие вызвало большой интерес среди ребят.

Молодые лесоводы представили увлекательные факты о своем родном городском округе и привлекли внимание к животным, принадлежащим к отряду бесхвостых земноводных. Они объяснили, почему лягушка стала символом Дмитрова.

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Кроме того, они рассказали о частном музее дмитровских лягушек, где представлено более тысячи оригинальных экспонатов из 39 стран, а также научили школьников создавать оригами лягушек из цветной бумаги.

Благодаря историческим фактам им удалось обратить внимание на окружающую природу. Дмитров расположен на болотах, берега реки Яхрома всегда были влажными, и здесь исторически обитало множество лягушек.

Решение Юрия Долгорукого учредить здесь город не было случайным. Местность, окруженная земноводными, всегда предоставляла возможность заранее предупредить о приближении врага. Лягушки, реагируя на вибрации земли при приближении врага, издавали тревожные крики, предупреждая жителей о возможной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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