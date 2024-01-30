Подмосковье 30 января 2024, 12:13 Учащимся Подмосковья рассказали о союзниках России на уроках «Разговоры о важном» Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» продолжаются в Подмосковье. На новом уроке учащимся рассказали о союзниках России и дипломатической деятельности страны.

Ученикам младших классов рассказали, кто такой дипломат и чем он занимается. В конце занятия ребята написали письмо-приглашение сверстнику из другой страны с призывом посетить Россию, а также изучили интерактивную карту с описанием всех стран.

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Ребята средней школы поразмышляли, почему с некоторыми странами у России складываются дружеские отношения, а с некоторыми — нет. Школьниками также обсудили слово «союзничество».

Старшеклассники и студенты обсудили роль ООН и ее цели устойчивого развития, а также подняли вопрос о ключевых положениях внешней политики.

«Цель внеурочных занятий — познакомить обучающихся с понятиями „союзник“, „дипломат“, подвести к пониманию того, что союзники России — это страны и люди, с которыми у нас общие ценности, цели и мировоззрение, а также сформировать чувства гордости за свою страну, понимание ее значимости и роли в современном мире», — уточили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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