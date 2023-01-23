Подмосковье 23 января 2023, 15:44 Учащимся Подмосковья рассказали о правилах поведения в интернете на занятиях «Разговоры о важном»

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В рамках занятий «Разговоры о важном» на этой неделе школьникам и студентам Подмосковья рассказали о медиаграмотности и цифровой гигиене.

«Каждый понедельник в школах и колледжах Подмосковья продолжают проходить внеурочные занятия „Разговоры о важном“, — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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«Разговоры о важном» — это единые уроки, разработанные лучшими учителями страны. На занятиях ребята узнают много нового об исторических событиях и других значимых темах. Материалы готовятся для каждой возрастной группы отдельно. Еженедельно занятия посещают свыше миллиона школьников и студентов.

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В начале учебного года губернатор Андрей Воробьев объявил о проведении в школах Подмосковья линеек с поднятием флага и прослушиванием гимна страны.

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