Подмосковье 25 марта 2024, 21:17 Учащимся Подмосковья рассказали о борьбе с терроризмом Министерство образования Московской области

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Дополнительные учебные занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» провели в школах и колледжах Подмосковья. По информации пресс-службы министерства образования Московской области, уроки посвятили теме единства народов России.

В ходе уроков детям рассказали о терроризме, методах борьбы с ним в России, а также о помощи пострадавшим в результате теракта. Учащиеся узнали, что многие страны выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта.

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Также студентам показали фрагмент обращения президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанного им после трагедии в Crocus City Hall. Учащимся напомнили о важности соблюдения правил безопасности и о необходимости знать телефоны служб экстренного реагирования.

В завершение занятия дети под руководством своих педагогов изготовили из бумаги белые крокусы — символ поддержки пострадавшим в результате теракта.

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