16 августа 2023, 22:59
Учащимся Подмосковья напомнили о необходимости продлить льготный тариф по карте «Стрелка» до 24 августа
Минтранс Подмосковья напомнил школьникам и студентам региона о необходимости продлить льготный тариф по карте «Стрелка» до 24 августа. В ином случае пластиковые носители могут заблокировать.
В ведомстве отметили, что подтвердить право на льготный проезд можно в разделе «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“» на портале госуслуг. Обращение рассматривают в течение шесть рабочих дней, при необходимости подтверждения дополнительных документов нужно обратиться в любое региональное отделение МФЦ.
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Кроме того, право на льготы нужно подтвердить и на банковскую карту «Мир», при ее использовании вместо «Стрелки». Оформить соответствующее заявление можно также на портале госуслуг с 25 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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