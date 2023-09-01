Подмосковье 01 сентября 2023, 15:03 Учащихся начальных классов в Подмосковье угостили мороженым от губернатора Пресс-служба администрации городского округа Подольск

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В День знаний во всех школах Подмосковья учеников младших классов угостили сливочным мороженым. Эту добрую традицию уже несколько лет практикуют в регионе.

По инициативе губернатора во всех школах региона учащихся начальных классов угостили мороженым. Акция, которая проводится третий год подряд, отмечена множеством положительных отзывов от родителей и самих ребят. В этом году мороженое получили около 500 тысяч детей.

«Количество школьников в Подмосковье ежегодно растет. В этом году мы побили рекорд по числу первоклассников — более 120 тысяч человек впервые пришли в школу сегодня. Мороженое на 1 Сентября сделало праздник не только радостным, но и вкусным», — добавила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ранее с 1 Сентября детей, их родителей и учителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.