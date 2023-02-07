Подмосковье 07 февраля 2023, 08:21 Учащиеся техникума в Балашихе запустили производство хлебных палочек для бойцов СВО

Читать 360tv в

Студенты Балашихинского техникума по шесть часов в день трудятся на кухне. Будущие повара и кондитеры выпекают хлебные палочки для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Хлебные палочки делают вручную. Для этого замешивают тесто и отправляют его в холодильник на 15 минут. После нарезают шпателем, выкладывают на противень. Далее изделия смазывают водой вместо яйца, чтобы увеличить срок годности. Сверху посыпают кунжутом.

Реклама

«Мы делали две недели палочки с маком. С сегодняшнего дня делаем с кунжутом. В следующий раз будем делать с семечками», — рассказала студентка четвертого курса Балашихинского техникума Наталья Панфилова.

Реклама

Через 15 минут в духовке хлебные палочки готовы. Им дают остыть и фасуют в вакуумную упаковку. Так они могут храниться до 12 месяцев. В одной пачке — 250 грамм. Ее легко носить с собой в кармане, поэтому хлебные палочки подходят для перекуса бойцам на передовой.

«Почему зародилась идея именно приготовления хлебных палочек? Потому что это калорийный продукт. В нем достаточное количество углеводов, витаминов, которые необходимы», — рассказала преподаватель специальных дисциплин поварского и кондитерского дела Любовь Краузе.

Студенты готовят до семи килограммов таких хлебных палочек в день. Первые две коробки хлебобулочных изделий ребята уже отправили российским военнослужащим. Сейчас в планах поставить производство на поток и делать полуфабрикаты в вакуумной упаковке для полевой кухни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».