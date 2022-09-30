Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников | 360°

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Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников

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Глава Павловского Посада Денис Семенов встретился с учащимися школы № 2. Дети смогли задать ему вопросы на самые разные темы.

Школьники спрашивали Семенова о личной жизни и семье, об экономике и политике и многом другом. Он ответил даже на самые острые и необычные вопросы.

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№Меня интересовал вопрос, связанный с открытием Музея павлопосадской шали. Потому что я там рядом живу, и очень часто провожу там время. И Денис Олегович сказал, что там будет проходить открытие парка Дубрава, и я очень этому рада», — поделилась одиннадцатиклассника Анна.

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Денис Семенов дал ребятам советы о том, как не ошибиться в выборе профессии и быть полезным родной стране. Он отметил, что в жизни важно ставить цели и много работать и пожелал детям удачи, здоровья и крепкой дружбы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Школы

Павловский посад

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