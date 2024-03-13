Подмосковье 13 марта 2024, 14:07 Первоклассники из школы № 6 в Балашихе расписали пряники для бойцов СВО в рамках акции «Неделя добрых дел» МБОУ СОШ 6 г.о. Балашиха

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Первоклассники из школы № 6 в Балашихе расписали пряники для участников СВО в рамках акции «Неделя добрых дел». Она направлена на поддержку участников спецоперации и воспитание чувства патриотизма у детей.

В ходе акции школьники из Подмосковья будут писать письма и делать открытки для бойцов СВО, а также плести маскировочные сети и многое другое. «Неделя добрых дел» продлится с 11 по 15 марта.

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