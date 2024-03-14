14 марта 2024, 16:44
Учащиеся школы-интерната в Шатуре написали письма бойцам СВО на акции «Неделя добрых дел»
Акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. На протяжении пяти дней школьники будут изготавливать маскировочные сети и писать письма для бойцов СВО. Участие в акции приняла школа-интернат для детей с ОВЗ из Шатуры.
Учащиеся школы-интерната подготовили для солдат письма с теплыми пожеланиями. После завершения акции их соберут и отправят на передовую.
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«Полные наивности строки, выведенные детской рукой, напоминают о самом важном: нет ничего ценнее человеческой жизни», — поделились в учреждении.
Ранее акцию «Неделя добрых дел» анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что это позволит объединить детей и взрослых вокруг общей цели.
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