Подмосковье 14 февраля 2024, 14:11 Учащиеся школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках отметили День кадета Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках отпраздновали День кадета в школе-интернате «Кадетский корпус». На торжественном концерте воспитанников поздравили сотрудники Следственного комитета РФ, ветераны боевых действий, родители и общественники.

Учащиеся продемонстрировали свои умения в рукопашном бою, исполнили «Кадетский вальс» и прочитали стихи.

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«Отмечать этот день масштабно стало доброй традицией для воспитанников „Кадетского корпуса“ из Химок. Ребята не только принимают поздравления, но и демонстрируют свои умения и навыки родителям, гостям и педагогам. Желаю всем воспитанникам успехов в учебе», — сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, развитие кадетского движения нацелено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, прививает детям самостоятельность, эстетическую культуру и помогает сформировать правильные моральные качества.

Первый кадетский класс на базе школы-интерната в городском округе Химки создали в 2009 году по инициативе председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Сейчас здесь обучаются 262 воспитанника.

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