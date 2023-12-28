Подмосковье 28 декабря 2023, 11:20 Учащиеся школьного лесничества в Дмитрове подготовили новогоднее представление для младших классов Комитет лесного хозяйства Московской области

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Юннаты школьного лесничества средней общеобразовательной школы Дмитровского округа подготовили театрализованное представление «Однажды в зимнем лесу» для младших классов. Ребятам рассказали, как работает сказочный патруль в преддверии Нового года.

Помощник участкового лесничего Анастасия Кнутарева написала сценарий и подготовила музыкальное сопровождение к мероприятию. Учащиеся школьного лесничества рассказали, что нельзя рубить деревья в лесу, а также об уголовной ответственности за правонарушение.

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«В ближайшее время будут проведены еще два мероприятия, посвященные этой теме. Первое пройдет в Яхромской СОШ № 1 — его проведет школьное лесничество „Зеленый патруль“, а второе проведет „GreenArea“ школьное лесничество в Подосинковской СОШ», — отметила Кнутарева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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