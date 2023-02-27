Подмосковье 27 февраля 2023, 17:57 Учащиеся школ Клина поучаствовали в спортивном конкурсе на Масленицу

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Спортивный конкурс «Молодецкие забавы» проходит в Клину ежегодно во время Масленицы. В этот раз соревновались семь команд из школ и колледжа округа.

В каждой команде было шесть участников. Они состязались в нескольких дисциплинах: ледовом побоище, чехарде, стенке на стенку и перетягивании каната. Жюри считало баллы в командном и индивидуальном зачетах.

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Победителем конкурса стала команда из гимназии № 2, второе — учащиеся школы № 8, а третье — школы № 17. Она получили грамоты, медали и ценные подарки.

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«Мы поздравляем победителей и всех участников игры! Такие соревнования сближают и помогают почувствовать себя действительно одной командой, для которой важен результат», — сказала начальник отдела по спорту управления социально значимых проектов Елена Самойленко.

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