27 февраля 2023, 17:57
Учащиеся школ Клина поучаствовали в спортивном конкурсе на Масленицу
Спортивный конкурс «Молодецкие забавы» проходит в Клину ежегодно во время Масленицы. В этот раз соревновались семь команд из школ и колледжа округа.
В каждой команде было шесть участников. Они состязались в нескольких дисциплинах: ледовом побоище, чехарде, стенке на стенку и перетягивании каната. Жюри считало баллы в командном и индивидуальном зачетах.
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Победителем конкурса стала команда из гимназии № 2, второе — учащиеся школы № 8, а третье — школы № 17. Она получили грамоты, медали и ценные подарки.
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«Мы поздравляем победителей и всех участников игры! Такие соревнования сближают и помогают почувствовать себя действительно одной командой, для которой важен результат», — сказала начальник отдела по спорту управления социально значимых проектов Елена Самойленко.
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Масленица-2023
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