Учащиеся Подмосковья получат продуктовые наборы за вторую часть апреля
Она отметила, что в регионе нет единого продуктового набора. В каждом муниципалитете его состав отличается — его устанавливает глава округа, Министерство образования лишь доводит рекомендации.
Получить продуктовый набор могут те дети, которые бесплатно питались в школах. Каклюгина подчеркнула, что набор — это компенсация за школьное питание, он не является его полноценной заменой.
Льготные категории в каждом муниципалитете разные, школьное образование — муниципальные полномочия. На уровне городского округа устанавливается перечень льготников. И те дети, которые бесплатно питались в школе, во время дистанционного обучения будут получать наборыИрина Каклюгина.
За первые дни дистанционного обучения продуктовые наборы получили больше 2/3 детей. По словам министра образования, остальные школьники получат свои наборы до конца этой недели. Однако после обращения президента Владимира Путина губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил нерабочие дни до 1 мая. В это время школьники продолжат учиться дистанционно, поэтому с 13 апреля льготная категория детей начнет получать новые продуктовые наборы — за вторую половину месяца.
Каклюгина отметила, что их будут выдавать до конца апреля.
«В школах сформируют график выдачи, этот график через классных руководителей доводят до родителей. Их уведомят и пригласят через родительский чат прийти и забрать продуктовый набор. Единого дня для всех МО не будет, чтоб не было столпотворения», — пояснила она.