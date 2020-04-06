Учащиеся Подмосковья получат продуктовые наборы за вторую часть апреля

Ученики, которые в школе питались бесплатно, получат продуктовые наборы. За первые дни дистанционного обучения их выдадут до 13 апреля, затем школьники начнут получать питание за вторую половину месяца. Об этом рассказала Министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в регионе нет единого продуктового набора. В каждом муниципалитете его состав отличается — его устанавливает глава округа, Министерство образования лишь доводит рекомендации.

Получить продуктовый набор могут те дети, которые бесплатно питались в школах. Каклюгина подчеркнула, что набор — это компенсация за школьное питание, он не является его полноценной заменой.

Льготные категории в каждом муниципалитете разные, школьное образование — муниципальные полномочия. На уровне городского округа устанавливается перечень льготников. И те дети, которые бесплатно питались в школе, во время дистанционного обучения будут получать наборы Ирина Каклюгина.

За первые дни дистанционного обучения продуктовые наборы получили больше 2/3 детей. По словам министра образования, остальные школьники получат свои наборы до конца этой недели. Однако после обращения президента Владимира Путина губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил нерабочие дни до 1 мая. В это время школьники продолжат учиться дистанционно, поэтому с 13 апреля льготная категория детей начнет получать новые продуктовые наборы — за вторую половину месяца.

Каклюгина отметила, что их будут выдавать до конца апреля.

«В школах сформируют график выдачи, этот график через классных руководителей доводят до родителей. Их уведомят и пригласят через родительский чат прийти и забрать продуктовый набор. Единого дня для всех МО не будет, чтоб не было столпотворения», — пояснила она.