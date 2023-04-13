Подмосковье 13 апреля 2023, 10:51 Учащиеся Подмосковья совершили более 33 тысяч поездок по карте «Мир» с льготами «Стрелки»

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Учащиеся Подмосковья оплатили более 33 тысяч поездок картой «Мир» с льготами «Стрелки» с декабря 2022 года. В региональном Минтрансе отметили, что за это время к программе присоединились около 900 школьников и студентов.

«Учащиеся области могут пользоваться банковской картой „Мир“ и при этом оплачивать ей поездки в автобусах со скидками ученической „Стрелки“. За счет выгодных условий карта популярна в Подмосковье — на сегодняшний день зафиксировано порядка 2,8 тысячи заявлений на оформление льготы на карту», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Подольск стал лидером по использованию банковской карты с льготами «Стрелки». В округе зафиксировано более 5,5 тысячи транзакций.

Чтобы стать участником программы, необходимо оформить заявление на «Госуслугах». Баланс с транспортной карты можно перевести через личный кабинет на сайте strelkacard.ru. Отмечается, что экономия на проезде по «Стрелке» учащегося в месяц за первые 35 поездок составляет 50%, а затем — до 99% от тарифа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автобусы от российских производителей начали поступать и в другие города Подмосковья.

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