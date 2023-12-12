Подмосковье 12 декабря 2023, 14:00 Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия» Министерство образования МО

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Открытие кино-лектория состоялось на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятие посетили 100 школьников и студентов Подмосковья, а также их советники и преподаватели. Гости посмотрели фильм «Артек: большое путешествие» о детях и взрослых, а также семейных ценностях.

Одним из важных гостей мероприятия стал режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие» Армен Ананикян. Он раскрыл секреты создания картины, а также поделился собственными впечатлениями. Ребята смогли задать режиссеру все интересующие вопросы

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«Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы дети могли получить не только академические знания, но и моральные ценности, которые помогут им стать лучшими людьми», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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