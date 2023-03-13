Подмосковье 13 марта 2023, 13:35 Учащиеся Подмосковья обсудили творчество Сергея Михалкова на «Разговорах о важном» Автор - Надежда Гаврюшина

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«Разговоры о важном» проходят в школах и колледжах Московской области по понедельникам. Темой на этой неделе стало творчество писателя Сергея Михалкова. Мероприятие приурочено к 110 годам со дня рождения автора гимна России.

Еженедельно в «Разговорах о важном» принимают участие более миллиона школьников и студентов.

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«Ребятам рассказывали о жизни, о творчестве знаменитого детского поэта и писателя Сергея Владимировича Михалкова, чьи произведения на протяжении почти века воспитывают подрастающее поколение», — сообщили в Министерстве образования Московской области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приоритетах при строительстве школ в регионе. Он подчеркнул, что особое внимание власти уделяют оснащению образовательных учреждений. Туда поставляют современные компьютеры, новую мебель, организовывают места отдыха, спортивные залы и лаборантские помещения.

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