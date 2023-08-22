Подмосковье 22 августа 2023, 14:38 Учащиеся лицея в Химках отправились в поход на Алтай Пресс-служба министерства образования Московской области

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Учащиеся из Химкинского лицея, которые занимаются спортивным ориентированием, вместе с родителями отправились в путешествие на Алтай. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Дети ежедневно совершали походы, посетили два водопада. Группа смогла посетить Акташский ретранслятор на вершине горы Лысуха. Ее высота достигает 3008 метров. С нее видно открывается вид на вершину Северо-Чуйского хребта, озеро «горных духов» и Гейзерово озеро и Пазырыкские курганы.

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«Группа Химкинского лицея успела стать настоящей командой, а также развить свои навыки спортивного ориентирования и проверить», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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