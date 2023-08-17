Подмосковье 17 августа 2023, 11:47 Учащиеся Красногорского колледжа вышли в полуфинал международной премии «Мы вместе» Студенты-волонтеры / Пресс-служба министерства образования Московской области

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Команда Красногорского колледжа вышла в полуфинал международной премии «Мы вместе». Наставником студентов стала Наталья Вязовская.

Учащиеся колледжа представили на конкурс проект «Ты + Я = Россия!» в категории «Волонтеры». В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что на полуфинале конкурсанты будут защищать свои проекты, а также смогут пройти обучение.

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Следующий этап премии пройдет с 5 по 8 сентября в Рязани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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