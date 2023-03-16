Подмосковье 16 марта 2023, 18:48 Учащиеся колледжа в Сергиевом Посаде начали сушить овощи и фрукты для бойцов СВО Фото: Дмитрий Зайчиков

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Колледж из Сергиева Посада начал помогать бойцам СВО еще год назад. Учащиеся изготавливают для них сухую пищевую продукцию. Производство развернули в мастерских учебного учреждения.

«Начала заниматься сушкой овощей два месяца назад. Основное желание — помочь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. Прекрасно понимаю всю важность той ситуации, которая сложилась. У меня в зоне проведения СВО находится брат», — отметила студентка Емилия Ожгибецева.

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В производстве продукции колледжу помогает общественная организация «Золотые руки Ангела». Ее представители доставляют груз в зону проведения СВО.

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«Сушим овощи, фрукты и готовим мучные изделия. Например, из 20 килограммов свежей морковки в результате получается около двух килограммов сушеного продукта. Это очень востребовано у наших ребят», — подчеркнула Ожгибецева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что власти Подмосковья будут, как и прежде, принимать максимальное участие в этой помощи. Речь идет о том, чтобы стать одной командой, считает губернатор.

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