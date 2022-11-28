Подмосковье 28 ноября 2022, 12:25 Учащиеся из Щелкова бесплатно посетили спектакль по поэме «Василий Теркин»

Читать 360tv в

Артисты Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко показали в Щелкове спектакль по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Школьники и студенты городского округа смогли посетить его бесплатно, воспользовавшись Пушкинской картой.

Декораций в спектакле было немного. При этом актерам удалось максимально реалистично воссоздать сцены укрытия в окопе, показать эмоциональное состояние уставших после боя солдат. И даже в самые страшные моменты герои на сцене сохраняли жизнеутверждающую силу и повторяли друг другу: «Не унывай!».

Реклама

«Это был прекрасный спектакль. Очень понравились актеры — это профессионалы, очень хорошо играют», — рассказала ученица Монинской школы № 24 София.

Реклама

Ребятам спектакль понравился. Они отметили, что их сверстникам важно и нужно рассказывать о подвигах героев своей страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».