Подмосковье 22 ноября 2023, 10:46 Учащиеся из Рузы заняли 2-е место на всероссийском конкурсе школьных музеев Министерство образования МО

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Ребята из Нестеровского лицея в Рузе заняли второе место во всероссийском конкурсе школьных музеев. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финал конкурса прошли 384 человека, в том числе 162 экскурсовода из музеев образовательных организаций. Антон Катаев, Наталья Рузина и Полина Чернявская из Рузы участвовали в номинации «Этнографо-краеведческий музей». Под руководством наставницы Ксении Обуховой школьники успешно защитили экскурсию по своему музею и выполнили другие задания. По результатам конкурса ребята заняли второе место.

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«Вся система Нестеровской школы поздравляет команду лицея с этим значительным достижением. Они — яркий пример для других учеников. Уверены, ребята будут продолжать активную исследовательскую деятельность и вдохновлять своим примером», — отметили в Минобре.

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