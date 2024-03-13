Подмосковье 13 марта 2024, 13:09 Учащиеся гимназии № 14 в Одинцове написали письма бойцам СВО в рамках «Недели добрых дел» Гимназия № 14 в Одинцове

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Учащиеся второго класса гимназии № 14 в Одинцове совместно с советником директора по воспитанию Ильей Черемисиным присоединились к акции «Неделя добрых дел». Ребята создали памятные поделки и написали письма с добрыми пожеланиями бойцам СВО.

Каждая поделка и письмо отражают добрые сердца детей, их желание поддержать и подарить частичку своего тепла. Эти маленькие творения — важное напоминание для бойцов о том, что дома их ждут, любят и верят в них.

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«Мы гордимся нашими маленькими учениками, которые показывают своим примером, что даже самые маленькие могут внести большой вклад в дело поддержки и единства», — подчеркнули в гимназии.

Напомним, акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. В ее рамках школьники изготовят открытки и напишут письма бойцам, а также изготовят маскировочные сети и другие полезные вещи для нужд фронта.

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