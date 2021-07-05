Почти 900 нарушений чистоты вдоль шоссе Подмосковья убрали с января

Вылетные магистрали Подмосковья стали чище — вдоль них убрали 874 нарушения порядка с января. Улучшили облик остановок, демонтировали незаконные реламные щиты, преобразили фасады зданий.

Устранить нарушения помогли инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья. С января по их предприсаниям улучшили облик 32 ограждений, 22 фасадов и не только.

Кроме того, убрали 99 информационных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе областного Госадмтехнадзора.

Привели в порядок 125 остановок, 300 объектов на территориях пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 313. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щелковское.

За неделю в Московской области исправили 28 недочетов на территориях вдоль мылетных магистралей.