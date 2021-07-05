05 июля 2021, 11:56
Почти 900 нарушений чистоты вдоль шоссе Подмосковья убрали с января
Вылетные магистрали Подмосковья стали чище — вдоль них убрали 874 нарушения порядка с января. Улучшили облик остановок, демонтировали незаконные реламные щиты, преобразили фасады зданий.
Устранить нарушения помогли инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья. С января по их предприсаниям улучшили облик 32 ограждений, 22 фасадов и не только.
Кроме того, убрали 99 информационных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе областного Госадмтехнадзора.
Привели в порядок 125 остановок, 300 объектов на территориях
пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.
Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 313. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щелковское.
За неделю в Московской области исправили 28 недочетов на территориях вдоль мылетных магистралей.