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    05 июля 2021, 11:56

    Почти 900 нарушений чистоты вдоль шоссе Подмосковья убрали с января

    Анастасия Аброськина

    Вылетные магистрали Подмосковья стали чище — вдоль них убрали 874 нарушения порядка с января. Улучшили облик остановок, демонтировали незаконные реламные щиты, преобразили фасады зданий.

    Почти 900 нарушений чистоты вдоль шоссе Подмосковья убрали с января | Изображение 1

    Устранить нарушения помогли инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья. С января по их предприсаниям улучшили облик 32 ограждений, 22 фасадов и не только.

    Кроме того, убрали 99 информационных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе областного Госадмтехнадзора.

    Привели в порядок 125 остановок, 300 объектов на территориях

    пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

    Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 313. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щелковское.

    За неделю в Московской области исправили 28 недочетов на территориях вдоль мылетных магистралей.