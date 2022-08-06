Уборочная кампания в Луховицах началась с праздника «Первый сноп»

Начало уборочной кампании на полях ООО «ТуламашАгро» совпало с праздником аграриев под названием «Первый сноп». В этом традиционном мероприятии участвуют руководители предприятий, агропромышленного комплекса и представители фермерских хозяйств.

Обычно праздник аграриев проводят при первой уборке пшеницы, но в этом году поступили иначе.

«Традиционно „Первый сноп“ на пшенице всегда был, но к счастью по погодным условиям пшеницу мы уже начали дней пять назад, уже основную массу убрали, вот у нас будет на ячмене сегодня „Первый сноп“» — рассказал генеральный директор ООО «ТуламашАгро» Александр Жоров.

Благодарственные письма получили трактористы, механизаторы и агрономы. В этом году работы у них будет особенно много, так как в планах уже сейчас убрать 23 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, почти 7 тысяч гектаров сои, рапса, подсолнечника.

«В настоящий момент мы собрали уже где-то пятую часть. Очень серьезный показатель у нас урожайность практически 45 центнеров с гектара, что позволяет говорить о неком рекорде», — отметил глава г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Свой отпечаток накладывают и рекордные цифры 2021 года. Тогда собрали 74 тысячи тонн урожая. Это был второй показатель в Московской области.