Подмосковье 12 апреля 2024, 18:48 Уборку территорий в микрорайоне Павлино проверили в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Месяц чистоты и порядка проходит в округе. Работа управляющих компаний на дворовых территориях по контролем.

Территорию в микрорайоне Павлино осмотрели заместитель главы администрации городского округа Балашиха Михаил Объедков, представители управляющей компании, сотрудники «Благоустройство-Балашихи», управления жилищно-коммунального хозяйства администрации и жители. Проверили состояние игровых площадок, парковок, тротуаров, газонов.

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«В апреле у нас проходит месяц чистоты и порядка в округе. После зимнего периода все территории необходимо привести в надлежащий вид. Такие обходы вместе с жителями мы проводим каждую неделю. Пройдемся по всем территориям, ни одна точка не останется без нашего внимания», — сказал Михаил Объедков.

В порядок приводят все территории Балашихи. Чистят газоны, восстанавливают детские и спортивные площадки, убирают места отдыха, дороги и тротуары. Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

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