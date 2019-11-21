Уборку снега во дворах Подмосковья будут контролировать через приложение

Новое мобильное приложение по контролю уборки снега во дворах появилось в Подмосковье. Его внедрило Министерство благоустройства региона. Теперь за работой дворников можно следить с помощью смартфона.

Приложение внедрили во всех 64 муниципалитетах. Все сотрудники освоили программу, а в 54 округах ее уже активно используют.

Приложение устанавливается на телефон с операционной системой Android. Это позволит использовать даже самые бюджетные телефоны.

Работает приложение следующим образом: в дни без снегопада дворник выходит на территорию и проверяет, требуется ли уборка и отсутствует ли наледь — фотографирует состояние двора, подтверждая тем самым, что двор чист.

В случае, если необходимо выполнить работы, дворник делает фото «до», выполняет работу и фиксирует результат фотографией «после».

Задания для дворников создает ЦУР. Если в программу поступают жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит уведомление, что по данному адресу было обращение. В таком случае фото перепроверяют, и, если задание не выполнено, дворник отправляется чистить двор от снега.

Приложение создано для контроля уборки снега, но поможет контролировать представителям муниципалитетов и ежедневное содержание дворовых территорий.

«Зимняя уборка территорий — это всегда тяжелый труд, требующий постоянного контроля. Одна из наиболее частых жалоб жителей зимой — это уборка снега во дворах. Данным приложением мы сделаем этот процесс контролируемым и более эффективным», — отметил Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.