Подмосковье 29 ноября 2022, 15:20 Уборку снега в Королеве будут проводить в новом формате

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На оперативном совещании в администрации городского округа Королев обсудили самую актуальную задачу в зимний период — уборку снега и бесперебойную работу коммунальных служб. Расчистку дворов и дорог организуют в новом формате.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в 2022 году уборка снега с проезжей части дорог и внутридворовых территорий будет синхронизирована.

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«В первую очередь снег необходимо аккумулировать и выталкивать на проезжую часть. Об этом необходимо информировать население за неделю. Сейчас снегопады необильные, поэтому я вас прошу тренироваться и 20% дворов в таком формате уже делать», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Службы города полностью готовы обеспечить комфорт и безопасность жителей. Для этого администрация округа закупила семь единиц уборочной техники для управляющих организаций и три единицы техники для бюджетного учреждения «Автобытдор». Вся техника заблаговременно прошла техобслуживание.

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