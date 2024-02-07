07 февраля 2024, 14:54
Уборку снега в деревне Фенино под Балашихой сделают централизованной после обращений жителей
После жалоб местных жителей на некачественную уборку снега три зоны очистки в деревне Фенино под Балашихой объединят в одну. Как оказалось, коммунальщики не могли разобраться, где муниципальная зона, а где региональная.
Начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун на встрече с жителями заявил, что после объединения трех зон в одну, снег будут чистить своевременно на всех улицах.
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Жительница Фенино Галина Полозова предложила пустить по улице один трактор, который бы расчищал все улицы и отметила, что деревня небольшая и много времени уборка не займет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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