Уборку снега на подмосковных стройках взяли на особый контроль

В Московской области под особый контроль взяли уборку снега в связи с осадками. Инспекции проводит Главгосстройнадзор. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Главгосстройнадзор взял на особый контроль ситуацию с уборкой снега на стройплощадках в связи со снегопадом. Инспекторский состав приступил к контролю уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам в Подмосковье в период интенсивного снегопада. На сегодняшний день серьезных нарушений не выявлено», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что застройщики активно расчищают подъездные пути и убирают снег на объектах, чтобы обеспечить безопасность проведения строительных работ.

Инспекторы уделяют особое внимание и обеспечению безопасности рабочих. Они проверяют соблюдение требований по содержанию строительных площадок. Чтобы не допустить травм у строителей, застройщик обязан предпринять меры по предотвращению обрушений снега, наледи со скатных кровель, пешеходных галерей и бытовок.