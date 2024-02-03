Подмосковье 03 февраля 2024, 23:03 Уборку снега и обновление автопарка обсудили на встрече с жителями Шатуры Анастасия Хренкова

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Руководители территориального управления, управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры обсудили с общественностью качество пассажирских перевозок. Местным жителям пообещали решить все возникающие проблемы.

Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты городского округа Шатура Наталья Кузнецова от лица жителей выступила с рядом вопросов. Один из них — уборка снега.

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«Пассажирам тяжело пройти, автобусам тяжело выехать. Проблема расчистки снега нас волнует», — рассказала член общественной палаты Шатуры Наталья Кузнецова.

Начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина рассказала, что специалисты принимают все необходимые меры для уборки территорий.

«Мы принимаем меры. Плитка везде почищена до асфальта, дорожки до ж/д вокзала тоже», — пояснила начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина.

Еще один не менее важный вопрос — периодическая отмена рейсов.

«Автопарк устарел, поэтому такое происходит. В прошлом году мы заменили более 40 автобусов как на городских, так и на междугородних маршрутах. Осталось заменить около 25, чтобы полностью обновить автопарк, и эта проблема решилась», — рассказала заместитель начальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Валерия Ермакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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