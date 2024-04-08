Подмосковье 08 апреля 2024, 19:10 Уборку пыли и листвы после зимы на 93% завершили в Серебряных Прудах АДМ Пушкинский

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Месяц чистоты и благоустройства начался в Подмосковье с 1 апреля. Одна из важных работ — очистка тротуаров, дорог и улиц от смета. Лучше всего с этой задачей к этому дню справились в Серебряных Прудах, где выполнили уже 93% плана.

«К выполнению первой части заданий, выданных в системе СКПДИ, коммунальные службы приступили с 1 апреля. С начала месяца специалисты обеспылили более 6,8 тысячи локаций. После того, как смет уже собран, его необходимо оперативно убрать, чтобы мелкая пыль не разносилась по территории», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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В зеленой зоне по выполнению задач находятся 35 городских округов. На 93% очистку от смета завершили коммунальщики Серебряных Прудов, где убрали уже 98 адресов.

День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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