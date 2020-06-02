Уборка станет быстрее. Подмосковные дороги начнут чистить 40 новых мобильных погрузчиков

Подмосковный Мосавтодор приобрел еще 40 машин для очистки дорог. Многофункциональные мини-погрузчики помогут привести в порядок тротуары и проезжую часть. Небольшие размеры повысят скорость уборки. Машины работникам сегодня передал губернатор.

Погрузчики поставят на маршруты в 36 подмосковных округах. Они смогут почистить дороги как летом, так и зимой. Машины оснащены косилками, щетками и всем, что поможет с уборкой.

Наш доблестный Мосавтодор занимается тем, чтобы все было благоустроено, чтобы не было ям, чтобы своевременно приводили в порядок обочины. Это огромная работа, которая ведется всесезонно и особенно сейчас Андрей Воробьев.

Работникам передали 26 колесных и 14 гусеничных машин. Их приобрели на сэкономленные в прошлом году средства — 348,4 миллиона рублей.

Сегодня Андрей Воробьев отметил, что техника эффективна и надежна. Она мобильная и может выполнять несколько задач одновременно. Небольшие размеры позволят делать повороты на ограниченных участках.

В ближайшее время машины станут чистить дороги 26 округов Подмосковья. Их смогут применить для ремонта ям. По словам Андрея Воробьева, сегодня эта работа набирает обороты.

Наша задача сейчас — победить, прежде всего, COVID-19. Но жизнь продолжается, постепенно на первый план выходят как благоустройство, так и состояние дорог Андрей Воробьев.

Из-за строительства в Подмосковье растет протяженность дорог. Сегодня на балансе Мосавтодора свыше 2,5 тысячи километров тротуаров. Цифры увеличиваются.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади, улицы.

Еще большая программа начинается во дворах, начиная с ям и заканчивая благоустройством дворов. Эта работа сейчас начинает набирать обороты. Понятно, что она была заморожена в связи с карантином. Но потихоньку, соблюдая все меры предосторожности, мы продолжаем реализовывать наши программы Андрей Воробьев.

Губернатор уже проверил, как преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

По программе «Формирование комфортной городской среды» 55 общественных мест преобразились за прошлый год. И в 2020-м благоустроят еще 41.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работ в рамках этого проекта.