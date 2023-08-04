04 августа 2023, 09:23
Уборка озимых началась в Серебряных Прудах
Уборка озимых началась в Серебряных Прудах с праздника первого снопа. Сельхозпроизводителям предстоит убрать 32 тысячи гектаров зерновых, шесть тысяч масличных культур и овощи.
Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин скосил первый сноп пшеницы и дал старт уборочной кампании. Получив благословение от священнослужителей, в поле вышла сельскохозяйственная техника. Уборку урожая начали с озимых, которыми засеяно 10 тысяч гектаров земель в Серебряных Прудах.
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«Сегодня провели молебен, чтобы Господь Бог нам дал возможность убрать этот урожай, чтобы он с поля перешел в наши амбары», — сказал глава округа.
В прошлом году аграрии в Серебряных Прудах собрали рекордный урожай — 115 тысяч тонн. Несмотря на холодную весну и дождливый июль, на урожай этого года также есть хорошие прогнозы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.
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Сельское хозяйство
Серебряные пруды
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