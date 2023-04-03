Подмосковье 03 апреля 2023, 21:14 Уборка федеральных трасс после зимы стартовала в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

На федеральных дорогах Московской области началась весенняя уборка. Работы планируют завершить в конце апреля.

Службы отремонтируют ямы, которые образовались в зимний период. На данный момент они использовали более 10 тысяч тонн литого асфальтобетона на дорогах площадью 400 тысяч квадратных метров.

Реклама

Также специалисты продолжают чистить от грязи кюветы, водоотводные канавы, прикромочные и телескопические лотки и водосбросы, а также убирать мусор в полосе отвода. В случае появления размывов земляного полотна или насыпи проводят восстановительные работы.

Дорожники моют ограждения, акустические и противоослепляющие экраны, дорожные знаки, светофоры, линии наружного освещения. Они красят автопавильоны, стойки, опоры дорожных знаков и бортовые камни на остановках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».