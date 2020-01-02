Дороги в Подмосковье расчистят 10 тысяч рабочих и 2 тысячи единиц техники

Последствия снегопада в Подмосковье устраняют более 10 тысяч рабочих и порядка двух тысяч единиц техники. Сейчас в регионе идет небольшой снег, при ухудшении погодных условий дорожные службы привлекут к работе дополнительных сотрудников и технику.

Уборка активно ведется на подходах к остановкам общественного транспорта, около соцобъектов, на тротуарах и во дворах.

Дорожные службы убрали свыше восьми тысяч дворов за сутки. Для уборки парков и дворов в Московской области задействовали 818 единиц спецтехники и свыше 10 тысяч дворников.

Рабочие также постоянно следят за состоянием мест проведения праздничных гуляний. Пешеходные дорожки обрабатывают реагентами.

Для каждого муниципального образования организовали места складирования снега. Для уборки дорог Подмосковья вышли более 500 рабочих и почти 1,2 тысячи единиц спецтехники.

Информация об уборке отправляется в ЦУР. Там работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.