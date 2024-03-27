Подмосковье 27 марта 2024, 19:18 Уборка автобусных остановок после зимы стартовала в Долгопрудном Администрация Долгопрудный г.о.

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Дорожные службы Долгопрудного начали приводить в порядок автобусные остановки после долгой зимы. Специалисты проводят уборку, чистят стекла павильонов и скамейки. В ближайшие дни уборочные работы будут расширены.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин сообщил, что уже в пятницу проведут небольшой субботник.

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«Коллективы промышленных и торговых предприятий будут убираться на закрепленных территориях, дорожники займутся газонами», — добавил Владислав Юдин.

Традиционная большая уборка запланирована на начало апреля. Она пройдет во время весеннего месячника благоустройства. Жители Долгопрудного смогут присоединиться к субботникам и помочь в улучшении города. Более подробную информацию о датах и местах мероприятий сообщат позже.

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