Убирать снег на ж/д путях в Москве и области ночью выйдут 2 тысячи человек

Порядка 2 тысяч человек будут расчищать ж/д пути от снега в ночное время в московском регионе на радиальных направлениях, МЦД и МЦК. Для работ задействуют 30 единиц спецтехники.

Очистку железнодорожного полотна организуют по специальному графику, она не создаст помех движению поездов.

Для работ используют пневмообдувочные и снегоочистительные машины, всего 30 единиц техники. Работников обеспечивают спецодеждой, теплой обувью и инвентарем.

Как сообщили в МЖД, для координации действий по борьбе со снегом создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени поступает информация о метеоусловиях в разных регионах области.