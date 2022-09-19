Юбилей поселка Молодежный отпраздновали в городском округе Подольск | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Юбилей поселка Молодежный отпраздновали в городском округе Подольск Телеканал «360»

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В городском округе Подольск отметили День поселка Молодежный. Ему исполнилось 70 лет.

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«Очень радостно видеть жителей, которые приходят целыми семьями увидеться, пообщаться, порадоваться, поучаствовать в конкурсах, посмотреть концертную программу и зарядиться хорошим настроением», — сказала директор сельского дома культуры городского округа Подольск Ирина Талпа.

Телеканал «360»

На праздновании Дня поселка провели мастер-классы для самых маленьких, подготовили насыщенную музыкально-танцевальную программу, концерт оркестра Подольской филармонии, флешмоб, розыгрыш лотереи и фаер-шоу. Также на сцене наградили почетных жителей, которые активно принимали участие в жизни поселка.

Телеканал «360»

Солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка республик Хакасия и Дагестан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Наталья Манулик поделилась, что свою карьеру начинала именно в поселке Молодежный.

«Я здесь начинала свой творческий путь, именно здесь живет мой самый первый педагог по вокалу — Винниченко Светлана Алексеевна, которой бесконечно благодарна за свой творческий путь. Здесь живут Удивительные люди, которые светятся изнутри. Здесь они живут огромной большой семьей. Я очень люблю этот поселок», — поделилась Наталья Манулик.

Телеканал «360»

Сначала Молодежный был военным городком, лишь с 2003 года он стал носить название, которое используется до сих пор.

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