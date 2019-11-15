У жителей деревни в Дмитровском округе появился удобный автобусный маршрут

В Дмитровском городском округе обновили маршрут автобуса № 32. По просьбам жителей теперь он заезжает в деревню Лупаново.

Изменения действуют с 11 ноября. Так, на маршруте № 32 «Дмитров — станция Икша — санаторий Горки» организовали заезд в деревню Лупаново.

Остановка «Лупаново» позволит улучшить качество обслуживания в схему движения маршрута.

До этого жители должны были идти несколько километров до ближайшей остановки. Теперь они сэкономят время и смогут добраться до пункта назначения быстро и с комфортом.

Обслуживает маршрут автоколонна Мострансавто № 1784 города Дмитров по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки.

В день маршрутом пользуется примерно 900 пассажиров. С начала 2019 года пассажиропоток составил свыше 230 тысяч человек. Муниципальный маршрут обслуживается в соответствии с условиями контракта пятью автобусами большого класса.