Подмосковье 01 сентября 2023, 13:33 «У вас большое будущее». Министр Адигамова поздравила школьников в Реутове с 1 Сентября Министр Наталья Адигамова поздравила школьников в Реутове с Днем знаний Пресс-служба губернатора Московской области

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Свыше 10 тысяч детей из Реутова сели за парты 1 сентября. Из них 1,5 тысячи — первоклассники. Их поздравили глава округа Станислав Каторов и глава Минимущества Наталья Адигамова.

Торжественная линейка прошла во дворе школы № 10. Она стала юбилейной, в этом году учреждение отметит десятилетие.

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«Десятая школа — самая большая в Реутове. Здесь учится самое большое количество детей. На сегодняшний день их почти две тысячи. Только в первый класс пошли больше 250 человек. Через год в состав 10-й школы войдет и новая, строящаяся школа на 1100 мест. Надеюсь, ее учащиеся будут показывать такие же высокие результаты», — сказал глава Реутова.

Наталья Адигамова добавила, что Реутов всегда был городом, жители которого работают, совершают открытия, создают механизмы и двигают страну вперед.

«Первоклассникам сегодня я желаю солнышка. Школа станет для вас определенным жизненным этапом. Она дисциплинирует, она научит знаниям. Девятым и одиннадцатым классам я желаю подготовиться к экзаменам, быть разносторонними постигать все, что есть возможность постигать. У вас есть прекрасный базис — не только школа, но и учителя. У вас большое будущее. В это просто надо верить», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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